На соревнования «Лыжня России» в Воронеже вышло 5 тысяч человек

Около 5 тыс. участников собрала в Воронежской области 35-я всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2017» на лыжной базе «Олимпик» в субботу, 11 февраля. В Воронеж приехали лыжники со всех районов области.

— В этом году мы поменяли место финиша из-за того что «Олимпик» совсем недавно принимал участников соревнований ФСИН России, — рассказал корреспонденту РИА «Воронеж» главный судья соревнований Владимир Аралов.

Первым в программе соревнований значилcя VIP-забег на 2017 метров — дистанция по году проведения очередных лыжных гонок. Этот забег, в котором стартовало около 100 человек, выиграл Игорь Шейкин из Новой Усмани.

Всего в программе воронежского этапа «Лыжни России 2017» значились три гонки — после «випов» на старт трассы в 10 км вышли лыжники от 19 лет и старше, а на пятикилометровой трассе стартовали юноши и девушки моложе 18 лет.