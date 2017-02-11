На соревнования «Лыжня России» в Воронеже вышло 5 тысяч человек
А по всей стране 11 февраля на лыжи встали около 1,5 млн спортсменов.
Около 5 тыс. участников собрала в Воронежской области 35-я всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России 2017» на лыжной базе «Олимпик» в субботу, 11 февраля. В Воронеж приехали лыжники со всех районов области.
— В этом году мы поменяли место финиша
Первым в программе соревнований значилcя
Всего в программе воронежского этапа «Лыжни России 2017» значились три гонки — после «випов» на старт трассы в 10 км вышли лыжники от 19 лет и старше, а на пятикилометровой трассе стартовали юноши и девушки моложе 18 лет.
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