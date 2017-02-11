Японский двоеборец Акито Ватабэ выиграл второй старт на этапе Кубка мира в Саппоро

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Всероссийская массовая гонка «Лыжня России — 2017» пройдет в субботу в большинстве регионов страны. Традиционная гонка пройдет в 35-й раз, центральный старт будет дан в подмосковной Яхроме.