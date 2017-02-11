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11 февраля 2017, 10:15 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Японский двоеборец Акито Ватабэ выиграл второй старт на этапе Кубка мира в Саппоро

МОСКВА, 11 фев — Р-Спорт. Японец Акито Ватабэ стал победителем второго старта на домашнем этапе Кубка мира по лыжному двоеборью в Саппоро.

В субботу Ватабэ, ставший четвертым в прыжковой части, первым финишировал в 10-километровой гонке, показав результат 25 минут 55,9 секунды. Второе место занял швейцарец Тим Хуг (отставание — 4,0 секунды). Тройку призеров замкнул немец Мануэль Файсст (+12,3).

Россияне Вячеслав Барков (+2.21,6) и Эрнест Яхин (+3.23,5) стали 17-м и 27-м соответственно.
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