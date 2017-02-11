Всероссийская гонка «Лыжня России» пройдет в десятках регионов страны

В самой массовой лыжной гонке примут участие более 1,5 миллиона участников, хотя в некоторых городах соревнования из-за холодной погоды были отменены или перенесены на более поздний срок. «Лыжня России» является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. Центральный старт «Лыжни России» в 19-й раз будет дан в Яхроме Дмитровского района Московской области. «Лыжня» возвращается в Яхрому — ранее главный старт проходил на базе «Планерная» в Химках.

По словам президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, по традиции в соревновании примут участие профессиональные спортсмены, которые не готовятся к стартующему 23 февраля в финском Лахти чемпионату мира. Так что любители лыжного спорта смогут в своих регионах посоревноваться и с членами сборной страны. Собирается взять старт в гонке и министр спорта РФ Павел Колобков.

Участники гонки могут стартовать на двух дистанциях — 5 км (для юношей и девушек до 18 лет) и 10 км. Победителей и призеров по традиции ждут медали, дипломы и памятные призы Минспорта РФ.

В рамках мероприятия запланировано развертывание информационных центров физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также выполнение нормативов по лыжным гонкам среди населения.

Впервые массовая лыжная гонка прошла в 1982 году, из года в год количество участников увеличивается. На сей раз заявки были поданы от 74 регионов, хотя в некоторых регионах гонка была перенесена на более поздние сроки — так, в частности, поступили в Екатеринбурге, Кургане, Новосибирске, Тюмени.