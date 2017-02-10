FIS и ВАДА могут потребовать увеличения срока дисквалификации для Йохауг

Сегодня Национальный олимпийский комитет Норвегии отстранил лыжницу на 13 месяцев из-за положительной допинг-пробы на клостебол. По словам Ууситало, апелляцию подаст FIS или ВАДА, но возможна и совместная жалоба.

— Дисквалификация на 13 месяцев не соответствует правилам ВАДА или CAS, — цитирует tv2.no чиновника.

По его мнению, срок дисквалификации должен составлять стандартные два года.