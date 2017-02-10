FIS и ВАДА могут потребовать увеличения срока дисквалификации для Йохауг
Член правления FIS Мартти Ууситало сообщил, что федерация, скорее всего, обжалует срок дисквалификации Терезы Йохауг.
Сегодня Национальный олимпийский комитет Норвегии отстранил лыжницу на 13 месяцев
— Дисквалификация на 13 месяцев не соответствует правилам ВАДА или CAS, — цитирует tv2.no чиновника.
По его мнению, срок дисквалификации должен составлять стандартные два года.
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