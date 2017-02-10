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10 февраля 2017, 22:38 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

FIS и ВАДА могут потребовать увеличения срока дисквалификации для Йохауг

Член правления FIS Мартти Ууситало сообщил, что федерация, скорее всего, обжалует срок дисквалификации Терезы Йохауг.

Сегодня Национальный олимпийский комитет Норвегии отстранил лыжницу на 13 месяцев из-за положительной допинг-пробы на клостебол. По словам Ууситало, апелляцию подаст FIS или ВАДА, но возможна и совместная жалоба.

— Дисквалификация на 13 месяцев не соответствует правилам ВАДА или CAS, — цитирует tv2.no чиновника.

По его мнению, срок дисквалификации должен составлять стандартные два года.
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Новости Лыжного спорта

Олимпийская чемпионка лыжница Йохауг дисквалифицирована на 13 месяцев

Олимпийская чемпионка лыжница Йохауг дисквалифицирована на 13 месяцев

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг дисквалифицирована на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает пресс-служба Норвежского антидопингового агентства.
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