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10 февраля 2017, 21:33 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Швейцарская горнолыжница Лара Гут порвала крестообразную связку на тренировке на ЧМ

МОСКВА, 10 фев — Р-Спорт. Швейцарская горнолыжница Лара Гут травмировала левое колено на тренировке, получив разрыв передней крестообразной связки и повредив мениск, сообщает АП.

Гут получила травму во время одной из тренировок на проходящем в швейцарском Санкт-Морице чемпионате мира. Как заявила команда, операция победительнице общего зачета Кубка мира-2015/16 пока не проводилась.

На чемпионате мира 25-летняя спортсменка успела завоевать бронзу в супергиганте.

Гут пропустила сезон-2009/10 после того, как в сентябре вывихнула правое бедро во время тренировки.
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