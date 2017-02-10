Швейцарская горнолыжница Лара Гут порвала крестообразную связку на тренировке на ЧМ

Гут получила травму во время одной из тренировок на проходящем в швейцарском Санкт-Морице чемпионате мира. Как заявила команда, операция победительнице общего зачета Кубка мира-2015/16 пока не проводилась.

На чемпионате мира 25-летняя спортсменка успела завоевать бронзу в супергиганте.

Гут пропустила сезон-2009/10 после того, как в сентябре вывихнула правое бедро во время тренировки.