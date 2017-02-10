Швейцарская горнолыжница Лара Гут порвала крестообразную связку на тренировке на ЧМ
МОСКВА, 10 фев —
Р-Спорт. Швейцарская горнолыжница Лара Гут травмировала левое колено на тренировке, получив разрыв передней крестообразной связки и повредив мениск, сообщает АП.
Гут получила травму во время одной из тренировок на проходящем в швейцарском
На чемпионате мира 25-летняя спортсменка успела завоевать бронзу в супергиганте.
Гут пропустила сезон-2009/10 после того, как в сентябре вывихнула правое бедро во время тренировки.
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