Хольденер выиграла суперкомбинацию на чемпионате мира
Швейцарка Венди Хольденер стала чемпионкой мира в суперкомбинации.
Серебро взяла ее соотечественница Мишель Гизин, а бронза — у Михаэлы Кирхгассер из Австрии. Единственная представительница России Александра Прокопьева стала 25-й.
Чемпионат мира.
Женщины.
Суперкомбинация.
Скоростной спуск + слалом.
1. Хольденер (Швейцария) — 1.58,88 (1.17,84 + 41,04).
2. М. Гизин (Швейцария) — 1.58,93 (1.17,47 + 41,46).
3. Кирхгассер (Австрия) — 1.59,26 (1.18,23 + 41,03).
4. Файерабенд (Швейцария) — 1.59,70 (1.18,38 + 41,32).
5. Вонн (США) — 1.59,73 (1.17,75 + 41,98).
6. Ганьон (Канада) — 2.00,15 (1.18,61 + 41,54)….
25. ПРОКОПЬЕВА (Россия) — 2.05,19 (1.20,50 + 44,69).
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