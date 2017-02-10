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10 февраля 2017, 17:11 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Хольденер выиграла суперкомбинацию на чемпионате мира

Швейцарка Венди Хольденер стала чемпионкой мира в суперкомбинации.

Серебро взяла ее соотечественница Мишель Гизин, а бронза — у Михаэлы Кирхгассер из Австрии. Единственная представительница России Александра Прокопьева стала 25-й.

Санкт-Мориц (Швейцария).

Чемпионат мира.

Женщины.

Суперкомбинация.

Скоростной спуск + слалом.

1. Хольденер (Швейцария) — 1.58,88 (1.17,84 + 41,04).

2. М. Гизин (Швейцария) — 1.58,93 (1.17,47 + 41,46).

3. Кирхгассер (Австрия) — 1.59,26 (1.18,23 + 41,03).

4. Файерабенд (Швейцария) — 1.59,70 (1.18,38 + 41,32).

5. Вонн (США) — 1.59,73 (1.17,75 + 41,98).

6. Ганьон (Канада) — 2.00,15 (1.18,61 + 41,54)….

25. ПРОКОПЬЕВА (Россия) — 2.05,19 (1.20,50 + 44,69).
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Швейцарская горнолыжница Хольденер победила в комбинации на ЧМ в Санкт-Морице

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Швейцарская спортсменка Венди Хольденер победила в комбинации на чемпионате мира по горнолыжному спорту, который проходит в швейцарском Санкт- Морице. Спортсменка показала результат 1 минута 58,88 секунды.
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