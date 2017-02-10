Хольденер выиграла суперкомбинацию на чемпионате мира

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Швейцарская спортсменка Венди Хольденер победила в комбинации на чемпионате мира по горнолыжному спорту, который проходит в швейцарском Санкт- Морице. Спортсменка показала результат 1 минута 58,88 секунды.