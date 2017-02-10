Швейцарская горнолыжница Хольденер победила в комбинации на ЧМ в Санкт-Морице
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Швейцарская спортсменка Венди Хольденер победила в комбинации на чемпионате мира по горнолыжному спорту, который проходит в швейцарском Санкт- Морице. Спортсменка показала результат 1 минута 58,88 секунды.
Второе место заняла ее соотечественница Мишель Гизин (отставание 0,05 секунды), третье место у Михаэлы Кирхгассер из Австрии (+0,38).
Чемпионат мира завершится 19 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter