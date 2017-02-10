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10 февраля 2017, 16:56 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Швейцарская горнолыжница Хольденер победила в комбинации на ЧМ в Санкт-Морице

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Швейцарская спортсменка Венди Хольденер победила в комбинации на чемпионате мира по горнолыжному спорту, который проходит в швейцарском Санкт- Морице. Спортсменка показала результат 1 минута 58,88 секунды.

Второе место заняла ее соотечественница Мишель Гизин (отставание 0,05 секунды), третье место у Михаэлы Кирхгассер из Австрии (+0,38).

Чемпионат мира завершится 19 февраля.
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