Белорус Кушнир победил в лыжной акробатике на этапе КМ в Покване
МОСКВА, 10 фев —
Р-Спорт. Белорусский фристайлист Антон Кушнир занял первое место в дисциплине лыжная акробатика на этапе Кубка мира в Покване (Южная Корея).
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Кушнир победил с результатом 119,47 балла. Вторым стал китаец Ци Гуанпу (118,55), третьим — Мак Бохоннон (116,74). Россиянин Максим Буров занял 10-е место (85,40), Станислав Никитин — 11-е (75,66).
У женщин победила китаянка Сюй Мэнтао (96,93). Второе и третье место заняли также представительницы Китая Шэнь Сяосюэ (72,76) и Ян Юй (70,72). Россиянка Любовь Никитина стала 11-й (45,36), Кристина Спиридонова — 12-й (40,95), Александра Орлова -19-й (45,67).
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