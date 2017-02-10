Олимпийская чемпионка лыжница Йохауг дисквалифицирована на 13 месяцев

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В октябре 2016 года допинг-тест Йохауг дал положительный результат на запрещенное вещество клостебол. Лыжница заявила, что оно содержалось в мази для губ, которую она использовала для предотвращения солнечных ожогов. Врач сборной Норвегии по лыжным гонкам Фредрик Бендиксен после этого ушел в отставку, взяв на себя ответственность за произошедшее, так как именно он порекомендовал Йохауг использовать эту мазь. Лыжница была отстранена на два месяца до вынесения окончательного решения по ее делу.

«Тереза Йохауг теряет право принимать участие в соревнованиях и тренировках в течение 13 месяцев начиная с 18 октября 2016 года», — говорится в сообщении.

Ранее Норвежское антидопинговое агентство рекомендовало дисквалифицировать Йохауг на 14 месяцев. Кроме того, стало известно, что допинг-проба Б спортсменки также дала положительный результат.

Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи, также норвежская лыжница семь раз выигрывала золотые медали на чемпионатах мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке «Тур де Ски».