Олимпийская чемпионка лыжница Йохауг дисквалифицирована на 13 месяцев
МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг дисквалифицирована на 13 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает
пресс-служба Норвежского антидопингового агентства.
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В октябре 2016 года
«Тереза Йохауг теряет право принимать участие в соревнованиях и тренировках в течение 13 месяцев начиная с 18 октября 2016 года», — говорится в сообщении.
Ранее Норвежское антидопинговое агентство рекомендовало дисквалифицировать Йохауг на 14 месяцев. Кроме того, стало известно, что
Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере и бронзовым призером Игр-2014 в Сочи, также норвежская лыжница семь раз выигрывала золотые медали на чемпионатах мира, два раза становилась обладательницей Кубка мира и дважды побеждала на престижной многодневке «Тур де Ски».
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