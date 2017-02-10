Катманов стал вторым в лыжной акробатике на этапе Кубка Европы в Минске
В Минске (Беларусь) стартовал этап Кубка Европы по фристайлу в лыжной акробатике.
В первом старте победы одержали хозяин соревнований Артём Башлаков и швейцарка Кароль Бевар. Россиянин Руслан Катманов занял второе место.
Фристайл. Этап Кубка Европы. Минск. Лыжная акробатика
Мужчины
1. Артём Башлаков (Беларусь) — 172,37.
2. Руслан Катманов (Россия) — 161,37.
3. Андрин Шедлер (Швейцария) — 154,66.
Женщины
1. Кароль Бевар (Швейцария) — 122,68.
2. Эмма Вайсс (Германия) — 117,54.
3. Снежана Драбянкова (Беларусь) — 110,58.
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