Немец Кирхайзен победил в лыжном двоеборье на этапе Кубка мира в Саппоро
Немец Бьёрн Кирхайзен победил в лыжном двоеборье на этапе Кубка мира в Саппоро (Япония).
В пятницу Кирхайзен стал первым с временем 25 минут 59,3 секунды. Второе место занял японец Акито Ватабэ — 26.00,0. Третий результат показал норвежец Микко Кокслиен — 26.31,4.
Россияне Вячеслав Барков и Эрнест Яхин заняли 23-е (28.40,7) и 29-е (29.42,0) места соответственно.
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