Немец Кирхайзен победил в лыжном двоеборье на этапе Кубка мира в Саппоро

МОСКВА, 7 фев — Р-Спорт. Летающие лыжники Евгений Климов и Ирина Аввакумова вошли в составе сборной России на чемпионат мира, который пройдет в финском Лахти, сообщается на сайте Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.