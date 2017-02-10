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10 февраля 2017, 10:10 | Зимние: Лыжный спорт | Советский спорт

Тереза Йохауг: Надеюсь, что скоро буду оправдана

Норвежская лыжница Тереза Йохауг, отстраненная от соревнований за применение допинга, надеется, что скоро будет оправдана и допущена до турниров.

— Я надеюсь, что скоро буду оправдана. Хотя в это верится с трудом. Я реалистка и понимаю, что могу получить дисквалификацию на год или 14 месяцев. Очень трудно ждать свой приговор. Я стараюсь этого не показывать, продолжаю радоваться и веселиться, но в душе сильно переживаю, потому что решение может быть не в мою пользу.

Сейчас мне запрещено тренироваться со всеми, готовлюсь к чемпионату мира одна. С партнерами по команде общаюсь только вне тренировок, — цитирует Йохауг NRK.

Напомним, что спортсменка была заподозрена в употреблении допинга. В организме лыжницы было обнаружено запрещенное вещество клостебол (анаболический стероид). Проба была взята у спортсменки в августе в Италии. По словам 28-летней лыжницы — препарат попал в ее организм вместе с кремом для лечения губ.

Антидопинговый орган рекомендовал дисквалифицировать спортсменку на 14 месяцев. Спортсменка оспорила это решение в суде Национального олимпийского комитета Норвегии.

Чемпионат мира в Лахти пройдет с 23 февраля по 5 марта.
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