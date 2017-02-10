Новосибирская область перенесла гонку «Лыжня России» из-за морозов
НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Новосибирская область отложила на неделю проведение массовой лыжной гонки «Лыжня Россия»
из-за резкого похолодания, сообщила ТАСС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.
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Видимо, что-то случилось...
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«Забег отменен, обсуждается дата (проведения — прим. ТАСС) — 18 февраля», — сказала Анна Терешкова.
По данным
Как сообщалось ранее,
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием во всем мире.
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