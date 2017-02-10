Новосибирская область перенесла гонку «Лыжня России» из-за морозов

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Забег отменен, обсуждается дата (проведения — прим. ТАСС) — 18 февраля», — сказала Анна Терешкова.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие выходные, когда и планировалась «Лыжня России», на территории ряда регионов Сибири ожидается резкое понижение температуры до минус 33 градусов.

Как сообщалось ранее, из-за похолодания проведение «Лыжни России — 2017» также перенесено в Омской, Кемеровской и Свердловской областях.

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием во всем мире.