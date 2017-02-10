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10 февраля 2017, 9:51 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Новосибирская область перенесла гонку «Лыжня России» из-за морозов

НОВОСИБИРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Новосибирская область отложила на неделю проведение массовой лыжной гонки «Лыжня Россия» из-за резкого похолодания, сообщила ТАСС начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова.

По данным гидрометцентра в выходные на территории ряда регионов Сибири ожидается резкое понижение температуры до минус 33 градусов. Увеличить
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«Забег отменен, обсуждается дата (проведения — прим. ТАСС) — 18 февраля», — сказала Анна Терешкова.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в ближайшие выходные, когда и планировалась «Лыжня России», на территории ряда регионов Сибири ожидается резкое понижение температуры до минус 33 градусов.

Как сообщалось ранее, из-за похолодания проведение «Лыжни России — 2017» также перенесено в Омской, Кемеровской и Свердловской областях.

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием во всем мире.
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