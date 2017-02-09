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9 февраля 2017, 17:24 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Летающие лыжники Сергеев и Васильев вошли в окончательный состав сборной России на ЧМ

МОСКВА, 9 фев — Р-Спорт. Летающие лыжники Максим Сергеев и Дмитрий Васильев вошли в окончательный состав сборной России на чемпионат мира-2017 в финском Лахти, сообщается на официальном сайте Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Лахти пройдет с 22 февраля по 5 марта. Сергеев и Васильев не фигурировали в более ранних списках участников турнира от России, но при этом там был Михаил Максимочкин, который отсутствует в итоговой заявке.

Полностью список мужской сборной выглядит следующим образом: Евгений Климов, Денис Корнилов, Васильев, Алексей Ромашов, Александр Баженов, Сергеев.

У женщин на ЧМ-2017 выступят: Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Софья Тихонова, Александра Кустова и Ксения Каблукова.

В состав сборной России по лыжному двоеборью вошли: Эрнест Яхин, Нияз Набеев, Вячеслав Барков, Тимофей Борисов и Самир Мастиев.
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