Летающие лыжники Сергеев и Васильев вошли в окончательный состав сборной России на ЧМ
МОСКВА, 9 фев —
Р-Спорт. Летающие лыжники Максим Сергеев и Дмитрий Васильев вошли в окончательный состав сборной России на чемпионат мира-2017 в финском Лахти, сообщается на официальном сайте Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.
Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Лахти пройдет с 22 февраля по 5 марта. Сергеев и Васильев не фигурировали в более ранних списках участников турнира от России, но при этом там был Михаил Максимочкин, который отсутствует в итоговой заявке.
Полностью список мужской сборной выглядит следующим образом: Евгений Климов, Денис Корнилов, Васильев, Алексей Ромашов, Александр Баженов, Сергеев.
У женщин на ЧМ-2017 выступят: Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Софья Тихонова, Александра Кустова и Ксения Каблукова.
В состав сборной России по лыжному двоеборью вошли: Эрнест Яхин, Нияз Набеев, Вячеслав Барков, Тимофей Борисов и Самир Мастиев.
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