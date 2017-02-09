Летающие лыжники Сергеев и Васильев вошли в окончательный состав сборной России на ЧМ

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Лахти пройдет с 22 февраля по 5 марта. Сергеев и Васильев не фигурировали в более ранних списках участников турнира от России, но при этом там был Михаил Максимочкин, который отсутствует в итоговой заявке.

Полностью список мужской сборной выглядит следующим образом: Евгений Климов, Денис Корнилов, Васильев, Алексей Ромашов, Александр Баженов, Сергеев.

У женщин на ЧМ-2017 выступят: Ирина Аввакумова, Анастасия Баранникова, Софья Тихонова, Александра Кустова и Ксения Каблукова.

В состав сборной России по лыжному двоеборью вошли: Эрнест Яхин, Нияз Набеев, Вячеслав Барков, Тимофей Борисов и Самир Мастиев.