CAS в ускоренном порядке рассмотрит дела четырех отстраненных лыжников РФ
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в ускоренном порядке рассмотрит дела российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгения Шаповалова и Юлии Ивановой. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
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«CAS в ускоренном порядке рассмотрит апелляции. Шансы выступить на чемпионате мира? Я надеюсь только на лучшее», — сказала она.
Во вторник Международная федерация лыжного спорта (FIS) отклонила апелляции Петухова, Вылегжанина, Ивановой и Шаповаловой на временное отстранение
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.
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