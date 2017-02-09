CAS в ускоренном порядке рассмотрит дела четырех отстраненных лыжников РФ

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«CAS в ускоренном порядке рассмотрит апелляции. Шансы выступить на чемпионате мира? Я надеюсь только на лучшее», — сказала она.

Во вторник Международная федерация лыжного спорта (FIS) отклонила апелляции Петухова, Вылегжанина, Ивановой и Шаповаловой на временное отстранение из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, вызванных выводами из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Данные лыжники, а также Александр Легков и Евгений Белов, оспорили данное решение в CAS.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.