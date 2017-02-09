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9 февраля 2017, 16:15 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

CAS в ускоренном порядке рассмотрит дела четырех отстраненных лыжников РФ

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Спортивный арбитражный суд (CAS) в ускоренном порядке рассмотрит дела российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгения Шаповалова и Юлии Ивановой. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

<em>МОСКВА 9 февраля. /ТАСС/. </em>Спортивный арбитражный суд (CAS) в ускоренном порядке рассмотрит дела российских лыжников Максима <span class=error>Вылегжанина</span> Алексея <span class=error>Петухова</span> Евгения Шаповалова и Юлии <span class=error>Ивановой</span>. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (<span class=error>ФЛГР</span>) Елена <span class=error>Вяльбе</span>. Увеличить
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«CAS в ускоренном порядке рассмотрит апелляции. Шансы выступить на чемпионате мира? Я надеюсь только на лучшее», — сказала она.

Во вторник Международная федерация лыжного спорта (FIS) отклонила апелляции Петухова, Вылегжанина, Ивановой и Шаповаловой на временное отстранение из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, вызванных выводами из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Данные лыжники, а также Александр Легков и Евгений Белов, оспорили данное решение в CAS.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.
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