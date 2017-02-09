Два сибирских региона перенесли «Лыжню России» из-за морозов
НОВОСИБИРСК, 9 февраля. /ТАСС/. Омская и Кемеровская области перенесли проведение Всероссийской массовой гонки «Лыжня России — 2017»
из-за грядущего похолодания в Западной Сибири, сообщили ТАСС в региональных спортивных ведомствах.
«В Омской области массовая лыжная гонка “Лыжня России”, которая должна была пройти 11 февраля,
По данным
Как сообщили в
«С завтрашнего дня ожидаются значительные похолодания. На выходных в Новосибирской области и соседних регионах предполагается усиление морозов, температура понизится до минус 26−33 градусов, дневные температуры будут в пределах минус 22−28 градусов», — сказал
Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием во всем мире. Наряду с любителями на старт традиционно выходят
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