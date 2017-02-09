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9 февраля 2017, 13:23 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Леонид Мельников: На Олимпиаду нет смысла ехать статистом

Президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонид Мельников выразил надежду, что на Играх в Пхенчхане россияне смогут побороться за медали.

На Олимпиаде в Сочи россияне не взяли ни одной награды в горных лыжах, а в сноуборде завоевали два золота, серебро и бронзу. Обе золотые медали России принес Вик Уайлд.

— Посмотрим, как завершим этот сезон, на каких будем позициях, — сказал Мельников. — Посмотрим, как проведем лето и осень, будем надеяться, что обойдемся без травм. Как настоящие спортсмены ребята и девчонки настроены показать хороший результат, настроены на завоевание медалей. На Олимпиаду нет смысла ехать статистом.
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