FIS отказался оценивать шансы Легкова и Вылегжанина выступить на ЧМ
МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта (FIS) отказалась оценивать шансы российских лыжников Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой, Евгении Шаповаловой, Александра Легкова и Евгения Белова на выступление на чемпионате мира в Лахти. Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе FIS.
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Во вторник Международная федерация лыжного спорта (FIS) отклонила апелляции Петухова, Вылегжанина, Ивановой и Шаповаловой на временное отстранение
«Мы не оцениваем шансы этих спортсменов выступить на чемпионате мира. В настоящий момент им запрещено выступать на любых международных соревнованиях под эгидой FIS», — сказал собеседник агентства.
23 декабря было объявлено, что Легков, Белов, Вылегжанин, Петухов, Иванова и Шаповалова были временно отстранены от соревнований
Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в финском Лахти с 22 февраля по 5 марта.
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