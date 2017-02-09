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9 февраля 2017, 12:31 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Дмитрий Дубровский: Россия поедет в Пхенчхан, двух мнений быть не может

Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский выразил уверенность, что россияне выступят в полном составе на Олимпиаде в Пхенчхане.

Ранее на основании отчета независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена ряд спортсменов были отстранены от участия в Играх в Рио.

— Двух мнений здесь быть не может — сборная России поедет в Пхенчхан, — сказал Дубровский. — Надеюсь, здравый смысл восторжествует, и разговоры недоброжелателей, которые в последнее время приобрели особую актуальность, будут сведены на нет. Если команда поедет не в полном составе, то пострадает от этого вся мировая спортивная общественность и другие спортсмены в том числе, когда утратят смысл олимпийские победы.
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