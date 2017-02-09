Дмитрий Дубровский: Россия поедет в Пхенчхан, двух мнений быть не может

Ранее на основании отчета независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена ряд спортсменов были отстранены от участия в Играх в Рио.

— Двух мнений здесь быть не может — сборная России поедет в Пхенчхан, — сказал Дубровский. — Надеюсь, здравый смысл восторжествует, и разговоры недоброжелателей, которые в последнее время приобрели особую актуальность, будут сведены на нет. Если команда поедет не в полном составе, то пострадает от этого вся мировая спортивная общественность и другие спортсмены в том числе, когда утратят смысл олимпийские победы.