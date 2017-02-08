«Лыжню России» перенесли на неделю
Надвигающиеся морозы внесли корректив в спортивный календарь. Организаторы вынуждены перенести старт «Лыжни России» на неделю.
Гонка должна была состояться в предстоящую субботу. Но по прогнозам синоптиков дневная температура на выходные может опуститься до минус 25 — 27, а ночью и вовсе до 30.
При этом проводить массовые соревнования с участием детей разрешается только если столбик термометра держится на отметках не ниже 20 градусов мороза. Поэтому принято решение перенести «Лыжню России» на 18 февраля.
Аналогично поступили организаторы забегов в Казани, Тюмени и Екатеринбурге.
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