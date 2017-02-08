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8 февраля 2017, 12:55 | Зимние: Лыжный спорт | Вести - Омск

«Лыжню России» перенесли на неделю

Надвигающиеся морозы внесли корректив в спортивный календарь. Организаторы вынуждены перенести старт «Лыжни России» на неделю.

Гонка должна была состояться в предстоящую субботу. Но по прогнозам синоптиков дневная температура на выходные может опуститься до минус 25 — 27, а ночью и вовсе до 30.

При этом проводить массовые соревнования с участием детей разрешается только если столбик термометра держится на отметках не ниже 20 градусов мороза. Поэтому принято решение перенести «Лыжню России» на 18 февраля.

Аналогично поступили организаторы забегов в Казани, Тюмени и Екатеринбурге. Из-за низких температур в предстоящее воскресенье не состоится и «День зимних видов спорта», его так же перенесли на неделю.
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