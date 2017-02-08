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8 февраля 2017, 9:17 | Зимние: Лыжный спорт | «Прессбол»

Универсиада-2017. Лыжные гонки. Россиянин Дмитрий Ростовцев выиграл масс-старт на 30 км, белорус Олег Чичиков — 20-й

Российский лыжник Дмитрий Ростовцев выиграл гонку с массовым стартом на 30 км в рамках Универсиады-2017 в Казахстане. Вторым к финишу пришел его соотечественник Валерий Гонтарь, бронза досталась хозяину трассы Сергею Малышеву. Белорус Олег Чичиков финишировал 20-м.

Универсиада-2017. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт, 30 км
1. Дмитрий Ростовцев (Россия) 1:19.37,5
2. Валерий Гонтарь (Россия) +0,3
3. Сергей Малышев (Казахстан) +0,5…
20. Олег ЧИЧИКОВ (Беларусь) +5.24,5.

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