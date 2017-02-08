Анна Шевченко: Мои главные болельщики — братик с сестренкой
Лыжница Анна Шевченко первой из казахстанских атлетов сделала медальный
пента-трик на 28-й Всемирной зимней Универсиаде в Алматы. В индивидуальных состязаниях она выиграла три бронзовые награды, в смешанной и командной эстафете добыла еще «золото» и «серебро». Итого только за счет призовых она заработала около 40 тысяч долларов!
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— Какая медаль из четырех завоеванных оказалась для тебя самой тяжелой?
— Наверное, самая первая: бронзовая награда, которую я выиграла в первый день проведения зимней Универсиады-2017 в индивидуальной гонке на 5 км классическим стилем. Я всего две секунды не дотянула до «серебра». В тот день немного не рассчитала силы. Шустро начала гонку, но ближе к финишу подсела и не смогла удержать крейсерскую скорость. Конечно, перед началом выступления рассчитывала на большее. Хотя, если говорить откровенно, показала на трассе результат, на который в тот момент была готова. Хочу напомнить, что два года назад на Универсиаде в Гранаде (Испания) в индивидуальном забеге на 5 км классическим стилем я показала лишь 19-й результат. Как видите, наметился определенный прогресс.
— Что можете сказать о трассе
— Очень тяжелая, хоть и своя, родная. Высокогорье сказывается на итоговом выступлении. Бежишь по дистанции, кажется, что сил еще вагон и маленькая тележка. Как вдруг раз, и ноги становятся ватными, легкие разрываются от нехватки кислорода, в глазах начинают мелькать «мушки». Хочется бросить все и остановиться.
Гостям Универсиады-2017 приходится еще труднее. Мы же приехали на ЛБК «Алатау» гораздо раньше, чем остальные команды и имели достаточно времени для акклиматизации. 15 января в Раубичах (Беларусь) завершился этап континентального Кубка Восточной Европы FIS, после чего мы сразу же вылетели в Алматы.
— Наверняка сказались итоговые результаты и изменчивая погода…
— Да, погодные условия в Алматы не самые простые. То солнце начинает палить, потом небо затягивают тучи и опускается туман. В этом плане нашим сервисменам пришлось не сладко. Чтобы предугадать капризы природы и подготовить необходимую смазку им пришлось одновременно быть и оракулами, и сотрудниками гидрометцентра. Ребята отлично справились со своей работой.
Также хочу сказать огромное спасибо всей нашей команде: ребятам, которые меня постоянно поддерживали, тренерам и массажистам. Персональная благодарность моему личному наставнику Валерию Лесникову. Я сотрудничаю с ним всего год. За этот короткий период времени мы смогли отлично сработаться. Я всегда прислушиваюсь к его рекомендациям. И во многом благодаря его советам я завоевала на Универсиаде-2017 в Алматы все эти награды.
— Кто ваши главные болельщики?
— Меня поддерживают много людей: друзья, знакомые, родители. Но самые главные — братик с сестренкой. Они еще совсем маленькие. Сестренке недавно исполнилось 4 года. А братику скоро стукнет два. Они постоянно звонили, просили, чтобы я привезла им медаль. Вот и пришлось стараться: за себя и за них тоже (смеется).
— Вы строгая сестра?
— Нет, конечно!
— У вас есть еще
— Очень люблю музыку. Вторая моя страсть — вышивание крестиком. Это занятие меня реально успокаивает. Вечером перед стартом обязательно берусь за нитки, бисер, пяльца и начинаю творить.
— Что вышивали в дни проведения зимней Универсиады-2017?
— Ангелочка.
— Вам часто приходится готовить? Какое ваше фирменное блюдо?
— Если говорить откровенно, то мне очень редко приходится стоять у плиты. Чаще всего подобное случается, когда в составе сборной РК по лыжным гонкам приезжаем на «вкатку» в Финляндию. Обычно селимся в альпийские домики, где приходится самим все делать. Каждый день назначается новый дежурный по кухне.
— Что чаще всего готовили? Неужели яичницу?
— (Смеется). Не думайте обо мне так плохо. Чаще всего я балую ребят из сборной РК своим фирменным пловом.
— Анна, вы «сетевой» человек? Как быстро успеваете закинуть селфи в социальные сети с призового подиума?
— Наверное, сообщаю о своих результатах самой последней, когда все информационные агентства уже разнесли новости по стране. Вот и сейчас мой смартфон лежит
— Какие планы на нынешний сезон?
— После окончания зимних Всемирных студенческих игр продолжим подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 23 февраля по 5 марта в финском городе Лахти. Но основной упор я сделала именно на подготовку к Универсиаде-2017.
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