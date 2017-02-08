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— Какая медаль из четырех завоеванных оказалась для тебя самой тяжелой?

— Наверное, самая первая: бронзовая награда, которую я выиграла в первый день проведения зимней Универсиады-2017 в индивидуальной гонке на 5 км классическим стилем. Я всего две секунды не дотянула до «серебра». В тот день немного не рассчитала силы. Шустро начала гонку, но ближе к финишу подсела и не смогла удержать крейсерскую скорость. Конечно, перед началом выступления рассчитывала на большее. Хотя, если говорить откровенно, показала на трассе результат, на который в тот момент была готова. Хочу напомнить, что два года назад на Универсиаде в Гранаде (Испания) в индивидуальном забеге на 5 км классическим стилем я показала лишь 19-й результат. Как видите, наметился определенный прогресс.

— Что можете сказать о трассе лыжно-биатлонного комплекса «Алатау»?

— Очень тяжелая, хоть и своя, родная. Высокогорье сказывается на итоговом выступлении. Бежишь по дистанции, кажется, что сил еще вагон и маленькая тележка. Как вдруг раз, и ноги становятся ватными, легкие разрываются от нехватки кислорода, в глазах начинают мелькать «мушки». Хочется бросить все и остановиться.

Гостям Универсиады-2017 приходится еще труднее. Мы же приехали на ЛБК «Алатау» гораздо раньше, чем остальные команды и имели достаточно времени для акклиматизации. 15 января в Раубичах (Беларусь) завершился этап континентального Кубка Восточной Европы FIS, после чего мы сразу же вылетели в Алматы.

— Наверняка сказались итоговые результаты и изменчивая погода…

— Да, погодные условия в Алматы не самые простые. То солнце начинает палить, потом небо затягивают тучи и опускается туман. В этом плане нашим сервисменам пришлось не сладко. Чтобы предугадать капризы природы и подготовить необходимую смазку им пришлось одновременно быть и оракулами, и сотрудниками гидрометцентра. Ребята отлично справились со своей работой.

Также хочу сказать огромное спасибо всей нашей команде: ребятам, которые меня постоянно поддерживали, тренерам и массажистам. Персональная благодарность моему личному наставнику Валерию Лесникову. Я сотрудничаю с ним всего год. За этот короткий период времени мы смогли отлично сработаться. Я всегда прислушиваюсь к его рекомендациям. И во многом благодаря его советам я завоевала на Универсиаде-2017 в Алматы все эти награды.

— Кто ваши главные болельщики?

— Меня поддерживают много людей: друзья, знакомые, родители. Но самые главные — братик с сестренкой. Они еще совсем маленькие. Сестренке недавно исполнилось 4 года. А братику скоро стукнет два. Они постоянно звонили, просили, чтобы я привезла им медаль. Вот и пришлось стараться: за себя и за них тоже (смеется).

— Вы строгая сестра?

— Нет, конечно! Из-за постоянных учебно-тренировочных сборов и соревнований я их практически не вижу. Только когда ненадолго приезжаю домой. За это время надо успеть вдоволь их потискать (смеется).

— У вас есть еще какие-то интересы помимо спорта?

— Очень люблю музыку. Вторая моя страсть — вышивание крестиком. Это занятие меня реально успокаивает. Вечером перед стартом обязательно берусь за нитки, бисер, пяльца и начинаю творить.

— Что вышивали в дни проведения зимней Универсиады-2017?

— Ангелочка.

— Вам часто приходится готовить? Какое ваше фирменное блюдо?

— Если говорить откровенно, то мне очень редко приходится стоять у плиты. Чаще всего подобное случается, когда в составе сборной РК по лыжным гонкам приезжаем на «вкатку» в Финляндию. Обычно селимся в альпийские домики, где приходится самим все делать. Каждый день назначается новый дежурный по кухне. Там-то я и постигла азы поварского искусства.

— Что чаще всего готовили? Неужели яичницу?

— (Смеется). Не думайте обо мне так плохо. Чаще всего я балую ребят из сборной РК своим фирменным пловом.

— Анна, вы «сетевой» человек? Как быстро успеваете закинуть селфи в социальные сети с призового подиума?

— Наверное, сообщаю о своих результатах самой последней, когда все информационные агентства уже разнесли новости по стране. Вот и сейчас мой смартфон лежит где-то далеко в рюкзаке. Тренера говорят, что после финиша телефон разрывается от многочисленных звонков и SMS-сообщений.

— Какие планы на нынешний сезон?

— После окончания зимних Всемирных студенческих игр продолжим подготовку к чемпионату мира, который пройдет с 23 февраля по 5 марта в финском городе Лахти. Но основной упор я сделала именно на подготовку к Универсиаде-2017.