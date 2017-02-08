Российский лыжник Ростовцев выиграл масс-старт на Универсиаде
МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Дмитрий Ростовцев завоевал золотую медаль в
масс-старте на дистанции 30 км на Универсиаде, которая проходит в казахстанской Алма-Ате. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 19 минут 37,5 секунды.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Вторым финишировал другой россиянин Валерий Гонтарь, уступивший Ростовцеву 0,3 секунды. Бронзу завоевал казахстанский лыжник Сергей Малышев (отставание 0,5 секунды).
Универсиада завершится 8 февраля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter