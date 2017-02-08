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8 февраля 2017, 8:48 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Российский лыжник Ростовцев выиграл масс-старт на Универсиаде

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российский лыжник Дмитрий Ростовцев завоевал золотую медаль в масс-старте на дистанции 30 км на Универсиаде, которая проходит в казахстанской Алма-Ате. Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 19 минут 37,5 секунды.

<em>МОСКВА 8 февраля. /ТАСС/.</em> Российский лыжник Дмитрий <span class=error>Ростовцев</span> завоевал золотую медаль в <nobr>масс-старте</nobr> на дистанции 30 км на Универсиаде которая проходит в казахстанской <nobr>Алма-Ате.</nobr> Спортсмен преодолел дистанцию за 1 час 19 минут 375 секунды. Увеличить
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Вторым финишировал другой россиянин Валерий Гонтарь, уступивший Ростовцеву 0,3 секунды. Бронзу завоевал казахстанский лыжник Сергей Малышев (отставание 0,5 секунды).

Универсиада завершится 8 февраля.
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Российский лыжник Дмитрий Ростовцев выиграл гонку с массовым стартом на 30 км в рамках Универсиады-2017 в Казахстане. Вторым к финишу пришел его соотечественник Валерий Гонтарь, бронза досталась хозяину трассы Сергею Малышеву. Белорус Олег Чичиков финишировал 20-м.
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