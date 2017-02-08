Лыжник Малышев выиграл «бронзу» Универсиады-2017 в масс-старте

Лыжница Анна Шевченко первой из казахстанских атлетов сделала медальный пента-трик на 28-й Всемирной зимней Универсиаде в Алматы. В индивидуальных состязаниях она выиграла три бронзовые награды, в смешанной и командной эстафете добыла еще «золото» и «серебро». Итого только за счет призовых она заработала около 40 тысяч долларов!