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8 февраля 2017, 8:45 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Лыжник Малышев выиграл «бронзу» Универсиады-2017 в масс-старте

В заключительный день зимней Универсиады-2017 в Алматы прошел масс-старт лыжников классическим стилем, сообщает Sports.kz.

В заключительный день зимней Универсиады-2017 в <span class=error>Алматы</span> прошел <nobr>масс-старт</nobr> лыжников классическим стилем сообщает Sports.kz. Увеличить
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Выиграл гонку россиянин Дмитрий Ростовцев, серебряным призером стал его напарник по команде Валерий Гонтарь, «бронзу» завоевал казахстанец Сергей Малышев.

Зимняя Универсиада-2017. Алматы (Казахстан)
Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт. 30 км. Классический стиль.

1. Дмитрий Ростовцев (Россия) — 1:19:37.5
2. Валерий Гонтарь (Россия) — +0.3
3. Сергей Малышев (Казахстан) — +0.5.

4. Виталий Пухкало (Казахстан) — +21.1
13. Даулет Рахимбаев (Казахстан) — +4:48.0
DNS. Александр Малышев (Казахстан)
DNS. Олжас Климин (Казахстан).

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