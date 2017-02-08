Лыжник Малышев выиграл «бронзу» Универсиады-2017 в масс-старте
В заключительный день зимней Универсиады-2017 в Алматы прошел
масс-старт лыжников классическим стилем, сообщает Sports.kz.
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Выиграл гонку россиянин Дмитрий Ростовцев, серебряным призером стал его напарник по команде Валерий Гонтарь, «бронзу» завоевал казахстанец Сергей Малышев.
Зимняя Универсиада-2017. Алматы (Казахстан)
Лыжные гонки. Мужчины.
1. Дмитрий Ростовцев (Россия) — 1:19:37.5
2. Валерий Гонтарь (Россия) — +0.3
3. Сергей Малышев (Казахстан) — +0.5.
4. Виталий Пухкало (Казахстан) — +21.1
13. Даулет Рахимбаев (Казахстан) — +4:48.0
DNS. Александр Малышев (Казахстан)
DNS. Олжас Климин (Казахстан).
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