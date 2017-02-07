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7 февраля 2017, 19:01 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Летающие лыжники Климов и Аввакумова вошли в состав сборной России на ЧМ в Финляндии

МОСКВА, 7 фев — Р-Спорт. Летающие лыжники Евгений Климов и Ирина Аввакумова вошли в составе сборной России на чемпионат мира, который пройдет в финском Лахти, сообщается на сайте Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Лахти пройдет с 22 февраля по 5 марта.

Помимо Климова и Аввакумовой в составе российской сборной вошли: Денис Корнилов, Михаил Максимочкин, Алексей Ромашов, Александр Баженов, Анастасия Баранникова, Софья Тихонова, Александра Кустова и Ксения Каблукова.

В двоеборье на турнире в Лахти Россию представят Эрнест Яхин, Нияз Набеев, Вячеслав Барков, Тимофей Борисов и Самир Мастиев.
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