Летающие лыжники Климов и Аввакумова вошли в состав сборной России на ЧМ в Финляндии

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в Лахти пройдет с 22 февраля по 5 марта.

Помимо Климова и Аввакумовой в составе российской сборной вошли: Денис Корнилов, Михаил Максимочкин, Алексей Ромашов, Александр Баженов, Анастасия Баранникова, Софья Тихонова, Александра Кустова и Ксения Каблукова.

В двоеборье на турнире в Лахти Россию представят Эрнест Яхин, Нияз Набеев, Вячеслав Барков, Тимофей Борисов и Самир Мастиев.