Российские фристайлистки заняли весь пьедестал почета в ски-кроссе на Универсиаде
МОСКВА, 7 фев —
Р-Спорт. Представительницы женской сборной России по фристайлу заняли весь пьедестал почета в соревнованиях по ски-кроссу на зимней Универсиаде-2017, которая проходит в Алма-Ате.
Чемпионкой Универсиады стала Анна Антонова, второе место в финале заняла Майя Аверьянова, а третьей стала Екатерина Мальцева.
Антонова принесла сборной России 27-е золото на турнире. Российские спортсмены ранее уже обеспечили себе победу в медальном зачете Универсиады, установив рекорд по количеству золотых медалей и общему числу наград. Соревнования в
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