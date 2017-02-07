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7 февраля 2017, 13:16 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Российские фристайлистки заняли весь пьедестал почета в ски-кроссе на Универсиаде

МОСКВА, 7 фев — Р-Спорт. Представительницы женской сборной России по фристайлу заняли весь пьедестал почета в соревнованиях по ски-кроссу на зимней Универсиаде-2017, которая проходит в Алма-Ате.

Чемпионкой Универсиады стала Анна Антонова, второе место в финале заняла Майя Аверьянова, а третьей стала Екатерина Мальцева.

Антонова принесла сборной России 27-е золото на турнире. Российские спортсмены ранее уже обеспечили себе победу в медальном зачете Универсиады, установив рекорд по количеству золотых медалей и общему числу наград. Соревнования в Алма-Ате завершатся 8 февраля.
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