В Екатеринбурге «Лыжню России» пока не собираются переносить из-за морозов
В Кургане и Тюмени сроки проведения общероссийского мероприятия уже сдвинуты на март.
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Организаторы пока не планируют переносить
«В субботу в Екатеринбурге синоптики обещают 17−19 градусов мороза, — сообщил Алыпов. — Это конечно предельная точка для проведения массовых соревнований, но пока речи о переносе гонки не идет. Сегодня в 14.00 состоится оргкомитет, где будут рассмотрены все важные вопросы».
Между тем в соседних регионах, Тюмени и Кургане, «Лыжню России» уже перенесли на 4 марта. В выходные в этих областях температура воздуха опустится ниже 30 градусов.
Центральная на Среднем Урале гонка «Лыжня России» пройдет 11 февраля на площадке «Екатеринбург-Экспо». Участие в ней примут ведущие спортсмены Свердловской области, а также любители спорта.
В прошлом году во время гонки скончались двое участников. Первый случай произошел в Нижнем Тагиле. 56-летний мужчина пробежал полтора километра и упал. Помощь ему оказывали прямо на месте, но спасти лыжника не удалось. Второй случай случился в
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