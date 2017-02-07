В Екатеринбурге «Лыжню России» пока не собираются переносить из-за морозов

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Организаторы пока не планируют переносить из-за морозов региональный этап всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2017» в Екатеринбурге, сообщил 7 февраля «АиФ-Урал» вице-президент федерации лыжных гонок Свердловской области, бронзовый призер Олимпийских игр Иван Алыпов.

«В субботу в Екатеринбурге синоптики обещают 17−19 градусов мороза, — сообщил Алыпов. — Это конечно предельная точка для проведения массовых соревнований, но пока речи о переносе гонки не идет. Сегодня в 14.00 состоится оргкомитет, где будут рассмотрены все важные вопросы».

Между тем в соседних регионах, Тюмени и Кургане, «Лыжню России» уже перенесли на 4 марта. В выходные в этих областях температура воздуха опустится ниже 30 градусов.

Центральная на Среднем Урале гонка «Лыжня России» пройдет 11 февраля на площадке «Екатеринбург-Экспо». Участие в ней примут ведущие спортсмены Свердловской области, а также любители спорта.