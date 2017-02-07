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7 февраля 2017, 9:27 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Стал известен состав сборной России по лыжной акробатике на этап КМ в Пхенчхане

ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 7 фев — Р-Спорт. Стал известен состав сборной России по лыжной акробатике на тестовые соревнования, которые пройдут в южнокорейском Пхенчхане.

Этап Кубка мира по фристайлу пройдет в Южной Корее с 10 по 18 февраля. Первыми пройдут соревнования в лыжной акробатике (10 февраля).

«Александра Орлова, Любовь Никитина, Кристина Спиридонова, Станислав Никитин, Максим Буров выступят (за сборную России) в Пхенчхане», — сказал президент Федерации фристайла Ярославской области Александр Понгильский корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Первую тренировку российская команда проведет в Пхенчхане в среду.
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