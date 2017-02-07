Стал известен состав сборной России по лыжной акробатике на этап КМ в Пхенчхане

Этап Кубка мира по фристайлу пройдет в Южной Корее с 10 по 18 февраля. Первыми пройдут соревнования в лыжной акробатике (10 февраля).

«Александра Орлова, Любовь Никитина, Кристина Спиридонова, Станислав Никитин, Максим Буров выступят (за сборную России) в Пхенчхане», — сказал президент Федерации фристайла Ярославской области Александр Понгильский корреспонденту агентства «Р-Спорт».

Первую тренировку российская команда проведет в Пхенчхане в среду.