Чемпионат мира по горнолыжному спорту стартует в Швейцарии

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Соревнования по мужскому слалому пройдут 19 февраля и завершат программу чемпионата мира. Хорошилов, которому на следующей неделе исполнится 33 года, стал призером двух последних кубковых этапов — в январе в австрийских Китцбюэле и Шладминге. В новом году лидер сборной России набрал хорошую форму, хотя и уступает лидерам сезона в зачете слалома — четырехкратному чемпиону мира австрийцу Марцелю Хиршеру и норвежцу Хенрику Кристоферссену.

Помимо Хорошилова, в чемпионате мира примут участие Павел Трихичев, Александр Андриенко, Иван Кузнецов и Семен Ефимов. В женских соревнованиях выступят Ксения Алопина, Александра Прокофьева, Екатерина Ткаченко и Кристина Крюкова. Российские горнолыжники выступят в Санкт-Морице во всех видах программы, однако, кроме Хорошилова, на кубковых этапах сезона никто в число призеров не попадал. Пропустит чемпионат мира получившая травму Анастасия Романова.

Соревнования пройдут на склоне горы Пиц-Нэр, высшая точка которой превышает отметку в 3000 метров над уровнем моря. Здесь проходил олимпийский турнир горнолыжников в 1948 году, а также мировые первенства в 1934, 1974 и 2003 гг. Нынешний чемпионат мира стартует супергигантом — 7 февраля (женщины), 8 февраля — мужским. 10 февраля пройдет комбинация у женщин, 11 и 12 февраля — скоростной спуск, 13 февраля — комбинация у мужчин, 14 февраля — командный турнир. На 16 и 17 февраля запланирован гигантский слалом, 18 и 19 февраля — слалом.

Единственная медаль Гладышевой

Первый чемпионат мира по горнолыжному спорту прошел в 1931 году в Швейцарии — в Мюррене, с 1997 года соревнования проходят по нечетным годам. Предыдущий чемпионат мира состоялся в США в штате Колорадо, Хорошилов в слаломе занял шестое место. Пять золотых медалей завоевали горнолыжники из Австрии, победив в том числе и в командном турнире.

Самыми титулованными спортсменами в истории чемпионатов мира остаются норвежец Хьетиль-Андре Омодт (12 титулов) и немка Кристль Кранц (15). Единственную медаль в отечественном горнолыжном спорте в 1991 году завоевала Светлана Гладышева, став третьей в скоростном спуске.

В нынешнем кубковом сезоне в общем зачете лидируют Хиршер и олимпийская чемпионка Сочи в слаломе, 21-летняя американка Микаэла Шиффрин.