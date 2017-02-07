Чемпионат мира по горнолыжному спорту стартует в Швейцарии
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Чемпионат мира по горнолыжному спорту стартует во вторник в швейцарском
Санкт-Морице. Сильнейший российский горнолыжник Александр Хорошилов будет претендовать на призовые места в слаломе, где он в нынешнем сезоне становился третьим на этапах Кубка мира.
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Соревнования по мужскому слалому пройдут 19 февраля и завершат программу чемпионата мира. Хорошилов, которому на следующей неделе исполнится 33 года, стал призером двух последних кубковых этапов — в январе в австрийских Китцбюэле и Шладминге. В новом году лидер сборной России набрал хорошую форму, хотя и уступает лидерам сезона в зачете слалома — четырехкратному чемпиону мира австрийцу Марцелю Хиршеру и норвежцу Хенрику Кристоферссену.
Помимо Хорошилова, в чемпионате мира примут участие Павел Трихичев, Александр Андриенко, Иван Кузнецов и Семен Ефимов. В женских соревнованиях выступят Ксения Алопина, Александра Прокофьева, Екатерина Ткаченко и Кристина Крюкова. Российские горнолыжники выступят в
Соревнования пройдут на склоне горы
Единственная медаль Гладышевой
Первый чемпионат мира по горнолыжному спорту прошел в 1931 году в Швейцарии — в Мюррене, с 1997 года соревнования проходят по нечетным годам. Предыдущий чемпионат мира состоялся в США в штате Колорадо, Хорошилов в слаломе занял шестое место. Пять золотых медалей завоевали горнолыжники из Австрии, победив в том числе и в командном турнире.
Самыми титулованными спортсменами в истории чемпионатов мира остаются норвежец
В нынешнем кубковом сезоне в общем зачете лидируют Хиршер и олимпийская чемпионка Сочи в слаломе, 21-летняя американка Микаэла Шиффрин.
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