Шиффрин не выступит в супергиганте и комбинации на чемпионате мира

— Лучше я сосредоточусь на восстановлении и на тренировках в тех видах, где у меня лучшие шансы на медали, — цитирует AFP Шиффрин, которая предпочитает выступления в слаломе. — Не думаю, что я фаворит. Случиться в день выступления может всякое. Мои нынешние ощущения могут отличаться от тех, которые будут, когда я выйду на старт.