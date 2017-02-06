Лыжник Мухин рассказал, как потратит призовые за Универсиаду-2017
Магистрант
Северо-Казахстанского государственного университета Ринат Мухин с детства занимается лыжами.
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Видимо, что-то случилось...
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— Мой отец, Александр Мухин, был седьмым на чемпионате СССР по биатлону, а мама была лыжницей. Мне не оставили выбора (смеётся). Родители с шестого класса поставили меня на лыжи, и начали волоком таскать за собой.
— Какую оценку поставите себе за гонку?
— Что я могу сказать — задача выполнена. Думаю, всё, что надо было сделать, я сделал. Конечно, хотелось создать отрыв, но российский спортсмен был тоже силён.
— На повороте перед стадионом вы
— Россиянин начал на меня накатывать, его лыжа въехала между моими лыжами, и меня немножко повело. В этом нет ничего страшного — это спорт. Когда российский атлет увидел, что я поскользнулся, сразу стал уходить вперёд. Но это дало мне ещё больше сил. Я стал злее, а
— Как потратите призовые за медаль Универсиады?
— Пока не думал. Могу сказать одно, вложу их в своё будущее.
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