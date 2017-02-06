Лыжник Мухин рассказал, как потратит призовые за Универсиаду-2017

— Мой отец, Александр Мухин, был седьмым на чемпионате СССР по биатлону, а мама была лыжницей. Мне не оставили выбора (смеётся). Родители с шестого класса поставили меня на лыжи, и начали волоком таскать за собой.



— Какую оценку поставите себе за гонку?

— Что я могу сказать — задача выполнена. Думаю, всё, что надо было сделать, я сделал. Конечно, хотелось создать отрыв, но российский спортсмен был тоже силён.



— На повороте перед стадионом вы чуть-чуть не упали. Расскажите что произошло?

— Россиянин начал на меня накатывать, его лыжа въехала между моими лыжами, и меня немножко повело. В этом нет ничего страшного — это спорт. Когда российский атлет увидел, что я поскользнулся, сразу стал уходить вперёд. Но это дало мне ещё больше сил. Я стал злее, а где-то и наглее. Сделал всё, чтобы не разорвать дистанцию. Догнал и дальше шёл за ним. После финиша Кирилл (Вичужанин) подошёл и извинился.



— Как потратите призовые за медаль Универсиады?

— Пока не думал. Могу сказать одно, вложу их в своё будущее.