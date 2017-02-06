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6 февраля 2017, 23:11 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Лыжник Мухин рассказал, как потратит призовые за Универсиаду-2017

Магистрант Северо-Казахстанского государственного университета Ринат Мухин с детства занимается лыжами.

Магистрант <nobr>Северо-Казахстанского</nobr> государственного университета <span class=error>Ринат</span> <span class=error>Мухин</span> с детства занимается лыжами. Увеличить
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 — Мой отец, Александр Мухин, был седьмым на чемпионате СССР по биатлону, а мама была лыжницей. Мне не оставили выбора (смеётся). Родители с шестого класса поставили меня на лыжи, и начали волоком таскать за собой.

 — Какую оценку поставите себе за гонку?
— Что я могу сказать — задача выполнена. Думаю, всё, что надо было сделать, я сделал. Конечно, хотелось создать отрыв, но российский спортсмен был тоже силён.

 — На повороте перед стадионом вы чуть-чуть не упали. Расскажите что произошло?
— Россиянин начал на меня накатывать, его лыжа въехала между моими лыжами, и меня немножко повело. В этом нет ничего страшного — это спорт. Когда российский атлет увидел, что я поскользнулся, сразу стал уходить вперёд. Но это дало мне ещё больше сил. Я стал злее, а где-то и наглее. Сделал всё, чтобы не разорвать дистанцию. Догнал и дальше шёл за ним. После финиша Кирилл (Вичужанин) подошёл и извинился.

 — Как потратите призовые за медаль Универсиады?
— Пока не думал. Могу сказать одно, вложу их в своё будущее.

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