Елена Вяльбе: Если Лекгова и Белова не допустят, у нас есть план Б на чемпионат мира

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СПАСИБО FIS, ЧТО ОТСТРАНЕННЫЕ СПОРТСМЕНЫ РАБОТАЮТ СО СБОРНОЙ

— Сейчас ваша голова больше забита мыслями о шестерых наших временно отстраненных лыжниках или подготовке к чемпионату мира в Лахти?

— Честно говоря, о первом. Вот, например, тренеры присылают планы по составу на этап Кубка мира в Отепя. Попросила их подумать хотя бы до среды. Голова сейчас занята совсем другим. Ночами практически не сплю, переживаю. Все так долго тянется. С одной стороны, можно понять, что руководство Международной федерации лыжного спорта (FIS) сейчас на тестовых предолимпийских стартах в Корее, но с другой — и они должны осознавать, что времени для разбирательств осталось совсем немного. Я раньше не сталкивалась со Спортивным арбитражным судом (CAS), но, мне кажется, если еще на прошлой неделе в пятницу на официальном сайте висел иск от Александра Легкова и Евгения Белова, а даты слушания до сих пор нет — это неправильно. Хочется поставить точку в этой истории. Пока этого не случится, мы ведь даже не можем сказать, кто какую гонку побежит в Лахти.

— Когда оправдали наших скелетонистов, мне казалось, что остальные международные федерации в скором времени последуют этому примеру.

— У всех федераций свои правила. И наших ребят отстранили, когда Международная федерации бобслея и скелетона уже вынесла оправдательный вердикт. Наверное, со стороны FIS посчитали, что было бы странным принять меры и тут же отказаться от своего решения. Они действуют в рамках прописанных правил. Мы их уже миллион раз перечитали и, если честно, можно в какой-то мере даже сказать спасибо FIS. Все-таки в виде исключения временно отстраненные спортсмены тренируются со сборной. Готовиться одному дома — это совсем другое дело. Ребята работают по плану, и мы искренне надеемся, что к чемпионату мира успеем пройти все круги ада.

— Адвокат Легкова и Белова Кристоф Вишеманн говорил о том, что обнаружен целый ряд нестыковок в данных, из-за которых отстранены спортсмены. Насколько FIS принимает это во внимание?

— Нестыковки действительно есть. Что интересно, ведь и доклад Макларена и специально созданный сайт с перепиской Родченкова — подчищались. Для меня самое главное в этой истории — что ни в одной из вскрытых проб не обнаружено запрещенных препаратов. А царапины — это абсурд. Но в связи со всей ситуацией, которая нагнетается вокруг Сочи-2014 и российской команды в частности, приходится что-то доказывать.

Цитата Нам ничего не остается, кроме как бороться. Если в CAS работают разумные люди, наверняка они примут решение о снятии санкций с наших лыжников. И если мы выиграем это дело, скорее всего, аналогичная цепная реакция пойдет и по остальным видам спорта.

— В первую очередь речь идет о Легкове и Белове. Не может ли получиться так, что их оправдают к чемпионату мира, а Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлию Иванову и Евгению Шаповалову не успеют?

— Ничего не могу сказать наверняка. Сейчас мы можем только предполагать. И гадать на кофейной гуще, если честно, я уже устала.

ЕСЛИ РЕБЯТ ОПРАВДАЮТ — ОНИ ТОЧНО БУДУТ СОРЕВНОВАТЬСЯ В ЛАХТИ

— Три российские победы на предолимпийском этапе в Корее вам хоть немного подняли настроение?

— Для меня любая победа наших спортсменов — это большая радость. Очень рада за Петю Седова и за Глеба Ретивых, который долгое время был в тени. Хочется, чтобы он из маленького мальчика вырос в мужчину.

— Кстати, о маленьких мальчиках — юниоры на только что завершившемся чемпионате мира в США выступили очень здорово. Парни выиграли четыре золота, Полина Некрасова победила в спринте.

— Мужчины у нас «идут». Это, конечно, радует. А вот женщины, к сожалению, не блистали. Такое пока время.

— Большой резонанс вызвал скиатлон, в котором тройка наших ребят, сильно оторвавшаяся от остальных — Александр Большунов, Алексей Червоткин и Денис Спицов — финишировала чуть ли не в обнимку.

— Я тоже ругалась. Считаю, что это не те соревнования, на которых можно дурачиться. Они, в общем-то, не сделали ничего противозаконного, но надо понимать, что такое вызывает раздражение у остальных.

— Помнится, Сергея Устюгова в 2013 году после успешного выступления на молодежном чемпионате мира взяли на взрослый. Кого-то из тех, кто блистал в США, мы увидим в Финляндии?

— Червоткин поедет точно. Мы это планировали заранее. Его тренер Юрий Бородавко хочет, чтобы Алексей бежал 50 километров и даже уверяет, что он может быть в тройке. Хотя я в это не верю. Но им виднее. Возможно, будет в Лахти и Большунов. Особенно велики его шансы будут, если неудачей завершатся наши судебные разбирательства.

Цитата По составу на чемпионат мира у нас есть и план Б. Хотя очень не хотелось бы, чтобы дело дошло до него. При этом резерв в мужской команде есть. Даже руководитель нашей сборной на Универсиаде сильно ругалась, что всех, кто должен был ехать в Казахстан, я отправила в Корею.

— В итоге навыигрывали и там, и там.

— А какая получилась эстафета на Универсиаде! Разве было бы кому-то интересно смотреть, выиграй наши парни минуту? Я по ходу гонки думала, что все — вторые. Ан нет! Вытянули!

— На Олимпийских играх в Рио получилось так, что качели с возможным недопуском только разозлили большинство наших спортсменов. Устюгов во время «Тур де Ски» постоянно тоже говорил, что выступает за товарищей, которых временно отстранили. Нет ли у вас ощущения, что в Лахти обозленные российские лыжники, которых, будем надеяться, допустят, — «зажгут»?

— Что касается Устюгова, то он, уверена, на этом «Туре де Ски» победил бы при любых раскладах. Слишком хорошо был готов. А вот по поводу чемпионата мира все не так однозначно. Я не могу судить, насколько важна соревновательная практика, например, в метании копья. Но в лыжах без стартов очень и очень тяжело. Честно: я не представляю, как можно набрать спортивную форму, не участвуя в соревнованиях. Но если ребят оправдают — они точно будут участвовать в Лахти. Это дело чести.