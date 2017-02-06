Усачёв вошёл в десятку на этапе Континентального кубка в Турции
В Эрзуруме (Турция) завершился этап Континентального кубка по прыжкам на лыжах с трамплина.
В обоих стартах доминировали словенские летающие лыжники. Дважды выиграл Нейц Дезман, вторым был Яка Хвала. Поделились словенцы только третьим местом в первом старте, которое занял — итальянец Себастьян Коллоредо. Но во втором старте и бронзу тоже взял словенец — Рок Юстин.
Лучший из россиян Егор Усачёв дважды вошёл в десятку сильнейших, заняв восьмое и девятое места. Никита Сикчин был 19-м и 21-м, Артём Утев — 26-м и 27-м. Все российские спортсмены получили кубковые очки.
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