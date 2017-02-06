Серебряный призер ОИ-2014 горнолыжник Иннерхофер выбыл до конца сезона из-за травмы
Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи итальянский горнолыжник Кристоф Иннерхофер пропустит чемпионат мира-2017 и остаток сезона
из-за травмы, сообщает АП со ссылкой на Итальянскую федерацию зимних видов спорта.
Отмечается, что у 32-летнего спортсмена был диагностирован микроперелом малоберцовой кости. Ранее в конце декабря итальянец повредил левую ногу в комбинации на этапе Кубка мира в
Иннерхофер является чемпионом мира 2011 года в супергиганте, также на соревнованиях в
Чемпионат мира по горнолыжному спорту пройдет с 6 по 19 февраля в швейцарском
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