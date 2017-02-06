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6 февраля 2017, 15:26 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Серебряный призер ОИ-2014 горнолыжник Иннерхофер выбыл до конца сезона из-за травмы

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи итальянский горнолыжник Кристоф Иннерхофер пропустит чемпионат мира-2017 и остаток сезона из-за травмы, сообщает АП со ссылкой на Итальянскую федерацию зимних видов спорта.

Отмечается, что у 32-летнего спортсмена был диагностирован микроперелом малоберцовой кости. Ранее в конце декабря итальянец повредил левую ногу в комбинации на этапе Кубка мира в Санта-Катерине (Италия). По словам самого Иннерхофера, слишком опасно соревноваться с такой травмой.

Иннерхофер является чемпионом мира 2011 года в супергиганте, также на соревнованиях в Гармиш-Партенкирхене он завоевал серебро в суперкомбинации и бронзу — в скоростном спуске.

Чемпионат мира по горнолыжному спорту пройдет с 6 по 19 февраля в швейцарском Санкт-Морице.
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