Серебряный призер ОИ-2014 горнолыжник Иннерхофер выбыл до конца сезона из-за травмы

Отмечается, что у 32-летнего спортсмена был диагностирован микроперелом малоберцовой кости. Ранее в конце декабря итальянец повредил левую ногу в комбинации на этапе Кубка мира в Санта-Катерине (Италия). По словам самого Иннерхофера, слишком опасно соревноваться с такой травмой.

Иннерхофер является чемпионом мира 2011 года в супергиганте, также на соревнованиях в Гармиш-Партенкирхене он завоевал серебро в суперкомбинации и бронзу — в скоростном спуске.