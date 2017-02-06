Белорусская горнолыжница Мария Шканова завоевала золотую медаль в слаломе на Универсиаде

В своей самой любимой дисциплине (слаломе) Мария Шканова по сумме двух попыток показала результат 1 мин. 32,57 сек. Второе место заняла Моника Хюбнер из Германии — 1 мин. 32,67 сек. Бронзовым призером стала шведка Луиза Янссон — 1 мин. 32,80 сек.

Для белоруски золотая медаль уже третья награда зимней Универсиады. Ранее Мария Шканова завоевала бронзовую награду в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.

Всего на счету студенческой сборной Беларуси в Алматы шесть наград (3 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая медаль) и десятое место в общем зачете.