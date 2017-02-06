Вяльбе заявила, что посетит центральный старт «Лыжни России», но гонку не побежит
Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что обязательно посетит центральный старт «Лыжни России"-2017, но в самих соревнованиях участия принимать не будет.
Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в 2017 году пройдет в 74 субъектах Российской Федерации. Центральный старт запланирован на 11 февраля в Яхроме (Московская область).
«Это один из самых массовых спортивных стартов в России. Мне очень приятно, что мой любимый вид спорта получает столько внимания. Надеюсь, что погода будет благосклонна. Я обязательно приеду на центральный старт “Лыжни России”, но сразу предупреждаю, что участия в соревнованиях не принимаю, раздаю автографы и желаю всем удачи», — сказала Вяльбе журналистам.
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