Вяльбе заявила, что посетит центральный старт «Лыжни России», но гонку не побежит

Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» в 2017 году пройдет в 74 субъектах Российской Федерации. Центральный старт запланирован на 11 февраля в Яхроме (Московская область).

«Это один из самых массовых спортивных стартов в России. Мне очень приятно, что мой любимый вид спорта получает столько внимания. Надеюсь, что погода будет благосклонна. Я обязательно приеду на центральный старт “Лыжни России”, но сразу предупреждаю, что участия в соревнованиях не принимаю, раздаю автографы и желаю всем удачи», — сказала Вяльбе журналистам.