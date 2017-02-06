Более 1,5 млн человек примут участие в «Лыжне России — 2017»
МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Более 1,5 млн человек станут участниками Всероссийской массовой гонки «Лыжня России» в 2017 году. Об этом на
пресс-конференции в ТАСС сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.
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«В этом году “Лыжня России” пройдет в 35-й раз, мы отмечаем
«Таким массовым турнирам мы уделяем особое внимание. В СССР был такой лозунг — “От массовости к мастерству”. Он актуален и сегодня», — подчеркнул он.
«Лыжня России» является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. В рамках мероприятия запланировано развертывание информационных центров физкультурно- оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также выполнение нормативов по лыжным гонкам среди населения.
Гонка «Лыжня России» пройдет 11 февраля 2017 года. Центральный старт гонки запланирован в Яхроме Московской области.
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