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«В этом году “Лыжня России” пройдет в 35-й раз, мы отмечаем мини-юбилей. За эти годы турнир приобрел большой размах, и в этом году гонка пройдет в 74 регионах, более полутора миллионов россиян выйдут на старт», — сказал он.

«Таким массовым турнирам мы уделяем особое внимание. В СССР был такой лозунг — “От массовости к мастерству”. Он актуален и сегодня», — подчеркнул он.

«Лыжня России» является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. В рамках мероприятия запланировано развертывание информационных центров физкультурно- оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также выполнение нормативов по лыжным гонкам среди населения.

Гонка «Лыжня России» пройдет 11 февраля 2017 года. Центральный старт гонки запланирован в Яхроме Московской области.