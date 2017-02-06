Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28677656/
6 февраля 2017, 14:54 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Более 1,5 млн человек примут участие в «Лыжне России — 2017»

МОСКВА, 6 февраля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Более 1,5 млн человек станут участниками Всероссийской массовой гонки «Лыжня России» в 2017 году. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

Гонка пройдет 11 февраля 2017 года. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«В этом году “Лыжня России” пройдет в 35-й раз, мы отмечаем мини-юбилей. За эти годы турнир приобрел большой размах, и в этом году гонка пройдет в 74 регионах, более полутора миллионов россиян выйдут на старт», — сказал он.

«Таким массовым турнирам мы уделяем особое внимание. В СССР был такой лозунг — “От массовости к мастерству”. Он актуален и сегодня», — подчеркнул он.

«Лыжня России» является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. В рамках мероприятия запланировано развертывание информационных центров физкультурно- оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), а также выполнение нормативов по лыжным гонкам среди населения.

Гонка «Лыжня России» пройдет 11 февраля 2017 года. Центральный старт гонки запланирован в Яхроме Московской области.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Серебряный призер ОИ-2014 горнолыжник Иннерхофер выбыл до конца сезона из-за травмы

Серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года в Сочи итальянский горнолыжник Кристоф Иннерхофер пропустит чемпионат мира-2017 и остаток сезона из-за травмы, сообщает АП со ссылкой на Итальянскую федерацию зимних видов спорта.
Еще 7 новостей  Все новости
6 февраля

Министр спорта РФ Колобков намерен принять участие в "Лыжне России - 2017"

Спортсменов могут лишить стипендии президента РФ на два года после наказания за допинг

Расходы на подготовку к ЧМ-2018 по футболу увеличены на 19,1 млрд рублей