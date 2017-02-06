Пятнадцать на одного. Как остаться человеком и стать чемпионом

На зимней Универсиаде в Алма-Ате российский лыжник Валерий Гонтарь завоевал уже три медали — две в личных гонках и одну в эстафете. Причём эстафета складывалась драматично: у Кирилла Вичужанина украли стартовый биб, а он должен был принимать эстафету у Гонтаря и бежать третий этап. Всё обошлось, и технические делегаты наказали сборную России лишь жёлтой карточкой. Для всей команды возможная дисквалификация стала бы настоящей катастрофой, особенно для Гонтаря, которому в свои 23 года пришлось немало пережить.

Как остаться без родителей и семьи

Валерий Гонтарь родился в мордовском селе Шувары и стал шестым ребёнком в семье. Но когда ему было шесть лет, от рака умерла мама, затем скончался отец. Всех Гонтарей — двух сестёр и четырёх братьев — распределили по разным детским домам и интернатам. Валерий, а также его старшие брат и сестра попали в школу-интернат № 1 в Рузаевке.



Наверное, множество выпускников детских домов и интернатов могут подписаться под словами Гонтаря, что жизнь и учёба в таких заведениях — постоянная борьба. С самим собой, с окружающей действительностью, с окружающими, которые пытаются втянуть в разные грязные дела. Валерий сумел отстоять самого себя, а вот его старший брат быстро нашёл себе компанию и попался на воровстве канализационных люков, за что получил условный срок.



Как драться со всеми сразу и заслужить уважение

В интернате в то время, когда учился Валерий Гонтарь, группа склонных к преступлениям подростков сплотилась вокруг Григория Киселёва, который пытался подчинить себе всё учебное заведение. Они воровали или отбирали у других учащихся личные вещи, а затем продавали на рынке. Кто пытался сопротивляться — жестоко избивали.



«Знаете, бывает, просыпаешься, а из тумбочки даже нижнее бельё и носки исчезали. Я не говорю о более крупных вещах — куртках, кроссовках. Украли и рюкзак, который я выиграл на соревнованиях и который был мне очень дорог. Однажды я не выдержал и буквально вызвал на разговор всю эту кодлу. Я знал, что будет дальше, но специально пошёл на это. На “разговор” пришли 15 человек, которые просто меня избили. Но спустя некоторое время, когда я восстановился, то стал отлавливать их поодиночке — приходилось драться, иначе нельзя. После этого меня старались лишний раз не задевать», — рассказал сам Гонтарь о том периоде своей жизни.

Об остальном он предпочитает не говорить. «Было всякое, это же интернат. Но что было, осталось, к счастью, позади. Я просто скажу, что жил в одиночку, без друзей, поскольку в такой обстановке тяжело найти человека, который бы не предал», — отметил Валерий.

Как сменить лыжные гонки на Северный полюс

В секцию лыжных гонок Рузаевской ДЮСШ к тренеру Евгению Настюнину он попал во втором классе. Учителя физкультуры собирали младших детей и отправляли их по всем возможным секциям, в надежде на то, что кто-то где-то задержится. Гонтарь приглянулся Настюнину сразу своей настырностью, характером и физическими способностями. Заслуженный тренер Мордовии постарался заинтересовать мальчишку, чтобы секция стала для него своеобразной отдушиной от обыденной жизни.



«Спустя год занятий Валера выигрывал у всех своих сверстников по две минуты! У него были очень большие перспективы, но через два года он бросил секцию и решил заняться велоспортом-БМХ, тем более, что у нас в городе отличный велодром и одна из лучших тренерских школ в России. Из лыж Валера пропал на целый год. Но мне удалось убедить его вернуться и сделать ещё одну попытку», — рассказал Евгений Настюнин.



«На самом деле, я ушел в БМХ после некоторых разногласий с тренером. Велоспорт я быстро бросил, а в лыжи не ходил из принципа. Но пересилил себя, извинился и вернулся. Евгений Алексеевич ни словом не обмолвился про то, что произошло. Я безмерно благодарен ему, поскольку именно он направил меня на правильный путь, терпел мой характер и выходки. И мотивировал, обещал, что всё получится, хотя сама секция была в бедственном положении», — признался Гонтарь.



Гонтарь вернулся, хотя у конкурентов выигрывал значительно меньше. Стал серьёзно заниматься, прибавлял с каждым стартом и… опять пропал на полгода. Он активно участвовал в ежегодном проекте «На лыжах — к Северному полюсу», в котором участвуют воспитанники детских домов. Валера дважды доходил до финальной стадии отбора, когда должны быть названы имена семи подростков, попавших в окончательный список. И оба раза его имени там не было — первый раз потому, что отбирали детей 1992 года рождения, а второй раз — потому что девушка из Мордовии уже была отобрана в предыдущем году.

Гонтарь от обиды махнул рукой и в лыжную секцию возвращаться не захотел. Но Настюнин убедил его сделать третью попытку.

Как обыграть всех и остаться незамеченным

Когда Гонтарь ещё учился в интернате и выступал в категории старших юношей, на республиканских соревнованиях имени Буркина и Усанкина в Рузаевке в 2010-м он обыграл всех взрослых. На соревнованиях присутствовал тренер Василий Велькин, который в Саранске на базе Школы высшего спортивного мастерства (сейчас — КСШОР) формировал группу сильных ребят, приглашая их со всех районов Мордовии.



Но Гонтаря не пригласил, хотя для Валеры это был чуть ли не единственный шанс пробиться на другой уровень. Дело в том, что Настюнин работал в ДЮСШ только со школьниками, а Гонтарь школу заканчивал. Но именно Настюнин убедил Валерия продолжить тренировки, ходить в секцию и летом, а уже в новом сезоне доказать свою силу.



Так и произошло. Когда в Саранске провели три контрольные тренировки для самых сильных молодых лыжников республики, Гонтарь убедительно выиграл все три и попал в группу к Велькину. Сам тренер потом объяснил, что давно присматривался к Валерию, но не брал его из-за многочисленных бюрократических проволочек, связанных с оформлением документов на детей-сирот. В любом случае, Гонтарь пробился в группу лучших, а когда вместе с другими поехал на сборы в Заинск, где тренировались лыжники со всей России, единственным из подопечных Велькина попал в десятку.

Как биться за законную квартиру

Гонтарь после окончания интерната едва не остался без законной квартиры. Районная администрация, рассмотрев его заявление, вручила ему ключи от «вторички» на последнем этаже в одном из старых домов с протекающей крышей и не работающим отоплением. Но тогда по закону была положена новостройка.



Из собственных средств Валерий нанял эксперта, который оценил работы по восстановлению квартиры до состояния, пригодного для жилья, в сумму от 500 до 600 тысяч рублей. В итоге по совету Настюнина Гонтарь от такого «подарка» отказался. Районные власти на это заявили, что больше он не получит ничего.

Но Валерий через многочисленные суды добился своего. Ему было выделено жильё в новостройке. «Мне так не хочется об этом вспоминать! Ведь я не просил ничего чужого, я хотел добиться своего. А что в итоге? Когда на суде предъявляют подложные фотографии совсем другой квартиры, а судебный пристав начинает учить меня жизни, хотя у меня и так школа жизни была самой лучшей, я не выдержал. Снял с книжки деньги, нанял адвоката, и спустя некоторое время власти пошли на попятную», — объяснил он.



В 2019-м ограничение на продажу квартиры будет снято. Гонтарь намерен продать это жильё и приобрести какую-то недвижимость в другом регионе. «Как только я продам квартиру, в Мордовию больше не вернусь. Не хочется постоянно вспоминать о том, как здесь меня кидали и предавали. Страница закрыта», — отметил спортсмен.



Как отдавать все силы и не получить ничего

После окончания школы Гонтарь поступил в Мордовский государственный педагогический институт на отделение «физическое воспитание». В институте прекрасно знали, что берут к себе спортсмена, который будет часто находиться на сборах. И обещали ему, что в плане сдачи зачётов и экзаменов относиться будут лояльно, но обещание выполнено не было. Гонтарь, сдав все «хвосты», после первого курса перевёлся в Пензенский педагогический институт. Там у него с учёбой не было и нет никаких проблем.



Это был первый шаг к тому, чтобы порвать с Мордовией, хотя спортивные результаты росли. Гонтарь попал на Универсиаду в Словакию, где стал бронзовым призёром в гонке на 10 км классическим стилем. Однако отношения с ШВСМ после этого не улучшились. Три месяца Валерий получал повышенную стипендию в 30 тысяч рублей, которая постепенно съёжилась сначала до 13 тысяч, потом до шести, а потом до трёх. Тогда как у других лыжников были полноценные контракты. Обещания со стороны руководства ШВСМ и руководства Минспорта Мордовии остались пустыми словами. Летом 2016-го Гонтарь сдал выданные лыжи, лыжероллеры и комбинезон.