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6 февраля 2017, 13:44 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Ажгалиев выиграл «бронзу» Универсиады-2017 в шорт-треке

На Универсиаде-2017 в Алматы шорт-трекисты выявили сильнейших на дистанции 500 метров, сообщает Sports.kz.

На Универсиаде-2017 в <span class=error>Алматы</span> <nobr>шорт-трекисты</nobr> выявили сильнейших на дистанции 500 метров сообщает Sports.kz. Увеличить
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Победителем стал южнокореец Ким До Кюм, серебряную награду выиграл китаец Гуан Чэн, третье место занял казахстанец Абзал Ажгалиев.

Другой наш соотечественник Денис Никиша показал четвертый результат.

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