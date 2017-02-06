Ажгалиев выиграл «бронзу» Универсиады-2017 в шорт-треке
На Универсиаде-2017 в Алматы
шорт-трекисты выявили сильнейших на дистанции 500 метров, сообщает Sports.kz.
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Победителем стал южнокореец Ким До Кюм, серебряную награду выиграл китаец Гуан Чэн, третье место занял казахстанец Абзал Ажгалиев.
Другой наш соотечественник Денис Никиша показал четвертый результат.
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