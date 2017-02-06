Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/skiing/28675667/
6 февраля 2017, 13:01 | Зимние: Лыжный спорт | Спорт-Экспресс

Линдси Вонн: Не обижайтесь, если я стану рекордсменкой

Олимпийская чемпионка-2010 Линдси Вонн заявила, что главной целью для нее остается рекорд Ингемара Стенмарка по числу побед в Кубке мира.

Знаменитый швед выигрывал этапы Кубка мира 86 раз, на счету Вонн пока 77 побед. Также она выразила надежду, что сможет завоевать медали на стартующем чемпионате мира-2017. Соревнования пройдут с 6 по 19 февраля в Санкт-Морице. Вонн пропустила почти год из-за травмы и вернулась в январе.

— Я еще не побила рекорд, но это моя главная цель, — цитирует NRK Вонн. — Не обижайтесь, если это случится (улыбается). Рекорд Стенмарк меня вдохновляет, как и перспектива участия в Олимпиаде в Пхенчхане. Этот рекорд — история горных лыж, его помнят лучше всего.

На чемпионате мира важны только медали. Я приехала за ними. Не могу сказать, что уверена в себе, но все же думаю, что могу победить.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Лыжного спорта

Еще 7 новостей  Все новости
02 февраля

Скандал года. Фанаты выгнали украинского игрока из клуба

Супертрансфер "Зенита". Без преувеличения

Это не обрадует болельщиков "Спартака"