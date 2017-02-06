Линдси Вонн: Не обижайтесь, если я стану рекордсменкой
Олимпийская чемпионка-2010 Линдси Вонн заявила, что главной целью для нее остается рекорд Ингемара Стенмарка по числу побед в Кубке мира.
Знаменитый швед выигрывал этапы Кубка мира 86 раз, на счету Вонн пока 77 побед. Также она выразила надежду, что сможет завоевать медали на стартующем чемпионате мира-2017. Соревнования пройдут с 6 по 19 февраля в
— Я еще не побила рекорд, но это моя главная цель, — цитирует NRK Вонн. — Не обижайтесь, если это случится (улыбается). Рекорд Стенмарк меня вдохновляет, как и перспектива участия в Олимпиаде в Пхенчхане. Этот рекорд — история горных лыж, его помнят лучше всего.
На чемпионате мира важны только медали. Я приехала за ними. Не могу сказать, что уверена в себе, но все же думаю, что могу победить.
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