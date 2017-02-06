Линдси Вонн: Не обижайтесь, если я стану рекордсменкой

Знаменитый швед выигрывал этапы Кубка мира 86 раз, на счету Вонн пока 77 побед. Также она выразила надежду, что сможет завоевать медали на стартующем чемпионате мира-2017. Соревнования пройдут с 6 по 19 февраля в Санкт-Морице. Вонн пропустила почти год из-за травмы и вернулась в январе.

— Я еще не побила рекорд, но это моя главная цель, — цитирует NRK Вонн. — Не обижайтесь, если это случится (улыбается). Рекорд Стенмарк меня вдохновляет, как и перспектива участия в Олимпиаде в Пхенчхане. Этот рекорд — история горных лыж, его помнят лучше всего.

На чемпионате мира важны только медали. Я приехала за ними. Не могу сказать, что уверена в себе, но все же думаю, что могу победить.