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6 февраля 2017, 12:45 | Зимние: Лыжный спорт | ТАСС

Российские лыжники стали победителями эстафеты на Универсиаде

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники Егор Березин, Валерий Гонтарь, Кирилл Вичужанин и Дмитрий Ростовцев заняли первое место в эстафетной гонке 4×7,5 км на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате. Спортсмены показали результат 1 час 12 минуты 49,3 секунды.

Второе место заняла команда Казахстана (отставание 1,8 секунды), тройку призеров замкнула сборная Чехии (+2.02,5).

Ранее в понедельник эстафету выиграла женская сборная России.

Универсиада завершится 8 февраля.
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