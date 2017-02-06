Российские лыжники стали победителями эстафеты на Универсиаде
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российские лыжники Егор Березин, Валерий Гонтарь, Кирилл Вичужанин и Дмитрий Ростовцев заняли первое место в эстафетной гонке 4×7,5 км на Универсиаде, которая проходит в
Алма-Ате. Спортсмены показали результат 1 час 12 минуты 49,3 секунды.
Второе место заняла команда Казахстана (отставание 1,8 секунды), тройку призеров замкнула сборная Чехии (+2.02,5).
Ранее в понедельник эстафету выиграла женская сборная России.
Универсиада завершится 8 февраля.
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