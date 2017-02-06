Казахстанцы выиграли серебряные медали Универсиады-2017 в лыжной эстафете
Лыжники сборной Казахстана стали серебряными призерами зимней Универсиады-2017 в Алматы в командной эстафете, сообщает Sports.kz.
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Команда казахстанцев в составе Сергея Малышева, Виталия Пухкало, Рината Мухина и Олжаса Климина уступила россиянам и опередила чехов.
Зимняя Универсиада-2017. Алматы (Казахстан)
Лыжные гонки. Мужчины. Командная эстафета. 4Х7.5 км.
1. Россия — 1:12:49.3
2. Казахстан (Сергей Малышев, Виталий Пухкало, Ринат Мухин, Олжас Климин) — +1.8
3. Чехия — +2:02.5.
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