Горнолыжница Силантьева стала 15-й в слаломе на зимней Универсиаде — 2017
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Алма-Ате (Казахстан) продолжается зимняя Универсиада.
В горнолыжном слаломе у женщин победила представительница Беларуси Мария Шканова. Лучшая из россиянок, Анастасия Силантьева, заняла 15-е место.
Зимняя Универсиада.
Женщины. Слалом
1. Мария Шканова (Беларусь) — 1.32,57.
2. Моника Хюбнер (Германия) — 1.32,67.
3. Луиза Янссон (Швеция) — 1.32,80…
15. Анастасия Силантьева (Россия) — 1.35,48…
21. Галина Ворожейко (Россия) — 1.36,76.
22. Валентина Голенкова (Россия) — 1.37,46…
24. Юлия Плешкова (Россия) — 1.37,66…
27. Елена Юрикова (Россия) — 1.39,43.
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