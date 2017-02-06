Елена Вяльбе заявила, что не имеет проблем с совмещением должностей в ФЛГР

Ранее министр спорта РФ Павел Колобков заявил «Р-Спорт», что он против совмещения должностей главного тренера сборной и президента федерации, поскольку «и та, и другая работа требуют полной занятости».

«До мая точно ничего не изменится, — сказала Вяльбе по телефону. — У нас сезон в разгаре, чемпионат мира на носу. Лично у меня никаких проблем с совмещением нет. У нас главный тренер — не тот человек, который стоит на трассе. Для этого есть старшие тренеры. К тому же, опыт разделения должностей у нас был, но он показал, что авторитета другому человеку не хватает».

Вяльбе добавила, что многие из президентов федераций совмещают работу в спорте с ведением бизнеса, а потому совмещение должностей внутри федерации вовсе не критично.