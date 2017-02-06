Российские лыжницы выиграли золото в эстафете на Универсиаде-2017 в Алма-Ате

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В понедельник Лилия Васильева, Ольга Репницына и Анна Нечаевская финишировали со временем 42 минуты 25,1 секунды. Серебро завоевали лыжницы сборной Казахстана (+52,1), замкнули тройку лучших представительницы Франции (+1.46,1).

Позже в понедельник в Алма-Ате состоится мужская эстафета.

Эта золотая медаль стала 20-й в копилке сборной России, которая возглавляет общий зачет.