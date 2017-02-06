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6 февраля 2017, 9:23 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Российские лыжницы выиграли золото в эстафете на Универсиаде-2017 в Алма-Ате

МОСКВА, 6 фев — Р-Спорт. Российские лыжницы выиграли золото в эстафете 3 по 5 км на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате

<em>МОСКВА 6 <span class=error>фев</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Российские лыжницы выиграли золото в эстафете 3 по 5 км на Универсиаде которая проходит в <nobr>Алма-Ате</nobr> Увеличить
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В понедельник Лилия Васильева, Ольга Репницына и Анна Нечаевская финишировали со временем 42 минуты 25,1 секунды. Серебро завоевали лыжницы сборной Казахстана (+52,1), замкнули тройку лучших представительницы Франции (+1.46,1).

Позже в понедельник в Алма-Ате состоится мужская эстафета.

Эта золотая медаль стала 20-й в копилке сборной России, которая возглавляет общий зачет.
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