Казахстанские лыжницы завоевали «серебро» Универсиады-2017 в эстафете
На зимней Универсиаде-2017 в Алматы прошли соревнования лыжниц в командной эстафете 3Х5 километров, сообщает Sports.kz.
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Победу одержали россиянки, «серебро» выиграла казахстанская команда в составе Анны Шевченко, Ольги Мандрики и Ирины Быковой, а замкнули призовую тройку лыжницы из Франции.
Зимняя Универсиада-2017. Алматы (Казахстан)
Лыжные гонки. Женщины. Командная эстафета. 3Х5 км.
1. Россия — 42:25.1
2. Казахстан (Анна Шевченко, Ольга Мандрика, Ирина Быкова) — +52.1
3. Франция — +1:46.1.
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