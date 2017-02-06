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6 февраля 2017, 9:19 | Зимние: Лыжный спорт | Sports.kz

Казахстанские лыжницы завоевали «серебро» Универсиады-2017 в эстафете

На зимней Универсиаде-2017 в Алматы прошли соревнования лыжниц в командной эстафете 3Х5 километров, сообщает Sports.kz.

На зимней Универсиаде-2017 в <span class=error>Алматы</span> прошли соревнования лыжниц в командной эстафете 3?5 километров сообщает Sports.kz. Увеличить
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Победу одержали россиянки, «серебро» выиграла казахстанская команда в составе Анны Шевченко, Ольги Мандрики и Ирины Быковой, а замкнули призовую тройку лыжницы из Франции.

Зимняя Универсиада-2017. Алматы (Казахстан)
Лыжные гонки. Женщины. Командная эстафета. 3Х5 км.

1. Россия — 42:25.1
2. Казахстан (Анна Шевченко, Ольга Мандрика, Ирина Быкова) — +52.1
3. Франция — +1:46.1.

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