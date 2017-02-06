«Лыжня России-2017» пройдет в Новосибирске 11 февраля

11 февраля в Новосибирске состоится городская массовая лыжная гонка «Лыжня России- 2017». Гонка будет проходить в Советском районе на лыжных базах Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН имени Владимира Пелеганчука и Алика Тульского (ул. Ионосферная, 2). Для участников соревнований организован бесплатный проезд. Торжественно открытие состоится в 11.40.

— Этот большой спортивный праздник проводится в нашей стране ежегодно с 1982 года и собирает тысячи людей на массовый зимний забег. Городская массовая лыжная гонка «Лыжня России-2017» направлена на привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой, — рассказали в пресс-службе управления физической культуры и спорта мэрии.

Участие в соревнованиях могут принять все желающие, главное условие — наличие медицинской справки с допуском врача и медицинская страховка от несчастного случая. Для лыжников, прошедших регистрацию заранее (при наличии регистрационного номера), 11 февраля будет организован бесплатный проезд к месту проведения соревнований. Регистрация участников с 9.30 до 11.30, окончание соревнований и отправление обратно — в 13.00.

Подробную информацию о дистанциях, регистрации и о том, как добраться до места проведения соревнований можно узнать на сайте управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска или по телефону 240−99−67.