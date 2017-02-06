Российские лыжницы победили в эстафете 4×3,3 км на ЧМ среди юниоров и молодежи в США
МОСКВА, 6 фев —
Р-Спорт. Российские лыжницы победили в эстафете 4×3,3 км на чемпионате мира среди юниоров и молодежи до 23 лет в Парк Сити (США).
Полина Некрасова, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева и Мария Истомина победили с результатом 34 минуты 45,3 секунды. Вторыми стали итальянки (+20,6 секунды), третьими — американки (+25,9).
У мужчин в эстафете 4×5 км россияне Егор Казаринов, Кирилл Киливнюк, Ярослав Рыбочкин и Владислав Вечканов заняли второе место, уступив 0,4 секунды команде Норвегии (49.36,1). Третьей стала сборная Франции (+1.05,4).
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