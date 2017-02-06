Российские лыжницы победили в эстафете 4×3,3 км на ЧМ среди юниоров и молодежи в США

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Традиционная массовая гонка «Московская лыжня — 2017» пройдет в воскресенье на базе «Планерная» в рамках спортивного праздника «Русская зима». Соревнования проводятся для трудящихся-физкультурников и членов профсоюзов.