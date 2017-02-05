Президент Эстонии Кальюлайд стала 70-й на лыжном марафоне в Финляндии
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приняла участие в международном лыжном марафоне
Finlandia-hiihto и заняла 70-е место среди женщин, сообщает Delfi.
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Кальюлайд преодолела тяжелейшую 50-километровую дистанцию за 4 часа 7 минут и 30,4 секунды.
Вместе с 47-летней Кальюлайд марафонскую дистанцию преодолели трое полицейских, отвечающих за безопасность президента Эстонии. Руководитель президентской канцелярии Тийт Рийзало финишировал рядом с Кальюлайд — 4:07.31,1, а репортёр Delfi, сопровождавший на лыжне главу государства, чуть быстрее — 4:02.41,3.
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