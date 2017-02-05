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5 февраля 2017, 21:17 | Зимние: Лыжный спорт | Р-Спорт

Летающий лыжник Крафт повторно победил на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

Австриец Штефан Крафт одержал победу во втором старте на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в немецком Оберстдорфе.

Крафт, ставший лучшим в Оберстдорфе в субботу, в воскресенье победил с результатом 232,6 балла. Второе место занял немец Андреас Веллингер (220,0 балла). Замкнул тройку лучших словенец Юрий Тепеш (215,1).

Лучший результат среди россиян показал Евгений Климов (190,2), ставший 18-м. Денис Корнилов (188,4) расположился строчкой ниже.
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