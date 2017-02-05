Летающий лыжник Крафт повторно победил на этапе Кубка мира в Оберстдорфе

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Россияне Александр Баженов, Роман Трофимов и Михаил Максимочкин завоевали золотые медали в командных соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина, которые проходили в рамках зимней Универсиады в Алма-Ате. Спортсмены показали результат 789,9 балла.